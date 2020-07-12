Степанов рассказал, с какими странами взаимодействует Украины для противодействия COVID-19

КИЕВ. 12 июля. УНН. Онлайн-консультации на уровне специалистов происходят на постоянной основе между украинскими врачами и их коллегами из Италии, Испании, Германии и Китая. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы находимся в постоянном взаимодействии с западными странами. Потому что коронавирусная болезнь, она коснулась всех без исключения стран. И, в том числе, взаимодействие происходит на уровне специалистов. Сейчас это возможно за счет онлайн консультаций, телеконсультаций, которые происходят на постоянной основе. Прежде всего, это со специалистами, с медицинскими работниками, с коллегами своими общаются из Италии, Германии, Испании, Китая", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что также Украина вошла в качестве наблюдателя в комитет по вопросам безопасности здоровья Европейского Союза.

"Каждую неделю происходят брифинги, где Украина участвует, и на этих брифингах все новые тренды по лечению, о процессах, которые происходят в мире именно по предотвращению и лечебных процессах. Это все у нас происходит на постоянной основе. То, что касается непосредственно приезда медицинских работников из других стран в Украину - мне кажется, что сейчас в этом нет такой необходимости и поэтому это у нас не происходит", - добавил Максим Степанов.

Напомним, в Украине уже более 53 000 случаев COVID-19, за минувшие сутки выявлено более 600.



