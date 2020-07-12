ПЦУ и УПЦ не будут проводить шествие к годовщине Крещения Руси

КИЕВ. 12 июля. УНН. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход к 1032 годовщине Крещения Киевской Руси. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

"В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Этот год внес свои коррективы.

ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина. Такое сообщение они опубликовали на своих официальных ресурсах. Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет", - написал министр.

Добавим, что Православная церковь Украины во время заседания Священного синода постановил:

"1. Принимая во внимание установленные государством ограничения на проведение массовых религиозных мероприятий, провести 27-28 июля 2020 празднования 1032-й годовщины Крещения Руси-Украины по следующему распорядку:

- 27 Июля днем - Всенощное бдение в кафедральном Михайловском Златоверхом соборе. Киева;

- 28 июля утром - Божественная литургия в кафедральном Михайловском Златоверхом соборе. Киева, после обеда - молебен у памятника равноапостольному кн. Владимиру (без проведения крестного хода).

Благословить епархиальным архиереям известить духовенство и верных об особенностях нынешнего празднования 1032-й годовщины Крещения Руси-Украины, которые не позволяют организовать традиционное паломничество верующих в Киев, а потому должны быть проведены на епархиальном и приходском уровнях с соблюдением соответствующих предписаний.

2. Соединить празднования 1032-й годовщины Крещения Руси-Украины с празднованием 400-летия рукоположения святителя Иова на Митрополита Киевского и всея Руси и восстановления иерархии православной Киевской Митрополии (1620)".

Напомним, 28 июля отмечают День крещения Киевской Руси - Украины и одновременно чтят память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси.

Крещения Киевской Руси - Украины отмечается согласно Указу Президента от 25 июля 2008 года.