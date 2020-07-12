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Венгрия ужесточает карантин и закрывает границу для украинцев

Венгрия ужесточает карантин и закрывает границу для украинцев

КИЕВ. 12 июля. УНН. С 15 июля Венгрия ужесточает карантинные меры в том числе и касающиеся въезда в страну. Как рассказал руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш такие меры вводятся из-за нескольких новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Введенные ограничения касаются и граждан Украины.

Так, Венгрия вводит обязательную проверку на границах состояния здоровья своих граждан, которые возвращаются из стран "желтой" и "красной" зон. Этим гражданам, всем без исключения, придется проходить двухнедельную самоизоляцию. Карантина можно избежать, имея два негативных теста, сделанные в последние 5 дней.

Обязательная самоизоляция также распространяется на иностранцев, которые прибывают в Венгрию из "желтой зоны", а вот иностранцы из "красной зоны" в Венгрию попасть не смогут. Поскольку венгерское правительство внесло Украину в "красный" список, то украинцы теперь не смогут попасть в Венгрию.

Однако, ограничения не распространяются на иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также работников транспортной отрасли и представителей бизнеса, которые едут в командировку, но их состояние здоровья буду проверять.

Источник: УНН
Теги: Украина, Венгрия, Коронавирус
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