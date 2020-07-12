Шахтеры завершили митинг

КИЕВ. 12 июля. УНН. Всеукраинская бессрочная акция протеста шахтеров завершилась. Об этом сообщил народный депутат, председатель Профсоюза горняков Михаил Волынец, сообщает УНН.

“Одиннадцать дней понадобилось шахтерам „Львовуголь“, „Добропольуголь“, „Волыньуголь“, „Селидовуголь“, „Первомайскуголь“, „Мирноградуголь“, чтобы власть услышала людей. Чтобы была восстановлена работа угледобычи, чтобы главный должник перед украинскими шахтами — ПАО „Центрэнерго“ взял на себя обязательство работать на украинском угле, чтобы жили шахтерские семьи, шахтерские города”, — подчеркнул он.

Напомним, с прошлого года горняки находились в простое из-за сомнительной схемы “Центрэнерго” (ТЭС), который вместо украинского угля сжигал то резервный газ, то российский уголь, которые поставляли компании с орбиты Игоря Коломойского.

В июне Минэнерго и Кабмин поломали эти схемы, определив приоритет за украинским углем. С понедельника шахтеры должны вернуться к работе, сообщили в Минэнерго.

В то же время, есть еще одна угроза для шахтеров. “Слуга народа” Андрей Жупанин подал законопроект, который предусматривает открытие импорта электроэнергии из РФ, что, по данным экспертов, негативно повлияет на украинские генерации.

Правительство в свою очередь подало законопроект, который закрывает импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Оба законопроекта сейчас на рассмотрении ВР.