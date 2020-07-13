Путин не связывает ухудшение в отношениях между Украиной и Россией с аннексией Крыма

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент России Владимир Путин не связывает ухудшение в отношениях между Украиной и Россией с аннексией украинского Крыма. Об этом Путин сказал в интервью телеканалу “Россия-1”, передает УНН со ссылкой на российское госинформагентство “ТАСС”.

“То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано”, — сказал Путин.

Он заявил, что “взгляды и дороги” с украинскими властями стали “диаметрально противоположными” после событий Революции достоинства, которую он назвал “государственным переворотом и захватом власти”.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Данную сецессию осуждает Украина и большинство стран мира. Кроме того, со времен незаконного присоединения полуострова к РФ политических притеснений испытывают крымские татары.

Позже Верховная Рада официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Вскоре после аннексии Крыма на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков.