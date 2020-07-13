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Зеленский поздравил Дуду с победой на президентских выборах в Польше

Зеленский поздравил Дуду с победой на президентских выборах в Польше

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил действующего польского президента Анджея Дуду с победой в президентских выборах в Польше и пригласил его в Украину. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Искренне поздравляю господина президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее", - написал Зеленский.

Как сообщал УНН ранее, действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах польского президента по итогам обработки 99,97% бюллетеней.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Польша, Анджей Дуда, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Дуда Анджей
Дуда Анджей
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