Степанов рассказал, на что пойдут выделенные на "экстренку" 1,2 млрд грн

КИЕВ. 13 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что 1,260 млрд грн, которые правительство выделило для экстренной медицинской помощи, пойдут на повышение заработных плат, укрепление материально-технической базы, отдельно предусмотрено 922 млн на приобретение машин экстренной медицинской помощи. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"19 июня этого года было принято соответствующее решение правительства о повышении тарифа, по которому рассчитывается выделение именно средств на экстренную медицинскую помощь. Мы его увеличили на 40%... По общим расчетам, согласно этому решению правительства, сумма средств, которая выделяется, это 1 млрд 260 млн грн дополнительно до конца года. Это будет повышение тарифа, начиная с 1 июля и до конца этого 2020 года. Эти средства пойдут, прежде всего, на повышение заработной платы и на укрепление материально-технической базы, которая есть на станциях экстренной медицинской помощи. Отдельно в этом бюджете предусмотрено 922 млн грн на приобретение машин экстренной медицинской помощи", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что планируется приобрести около 400 автомобилей, которые распределят между областями. Всего потребность в закупке 1800 автомобилей.

"400 мы уже хотим приобрести в этом году, в дальнейшем мы рассчитываем в течение нескольких лет, 2-3 лет, конечно, хотим как можно быстрее, заменить весь этот автопарк, и чтобы все автомобили у нас были такие, эталонные. Именно такая экстренка, которая есть в Европе, которую мы хотим иметь в нашей стране", - добавил Максим Степанов.

По его словам, средства также пойдут на учебно-тренировочные центры, где фельдшеры и врачи будут совершенствовать свои навыки.

Напомним, 19 июня 2020 года правительство направило 4,5 млрд грн на дофинансирование больниц, что почувствовали нехватку средств после медреформы.