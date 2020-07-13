ВР на этой неделе рассмотрит законопроект о переходе русскоязычных школ на украинский

КИЕВ. 13 июля. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддержал предложение от главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко о рассмотрении на этой неделе законопроекта о переходе русскоязычных школ на украинский язык, передает корреспондент УНН из заседания согласительного совета.

"Просьба законопроект №2362 относительно перехода русскоязычных школ на украинский язык обязательно включить в повестку дня на этой неделе", - сказал Корниенко.

Он добавил, что с сентября этот закон должен уже заработать, для этого его нужно принять именно сейчас, а не на следующей сессии ВР.

"Просьбу к Аппарату №2362 учесть, например, на четверг", - добавил Разумков.

Напомним, как сообщали в МОН ранее, с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.