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Разумков подписал распоряжение о проведении завтра внеочередного заседания ВР

Разумков подписал распоряжение о проведении завтра внеочередного заседания ВР

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 13 июля. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве 14 июля внеочередного заседания ВР по требованию 158 народных депутатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"В связи с требованием 158 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВРУ: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 15 часов 14 июля 2020 года", - говорится в тексте распоряжения.

Так, на внеочередном пленарном заседании планируется рассмотрение ряда законопроектов, в частности, №3658 по совершенствованию условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии и №3781 о дополнительной государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Напомним, по информации фракции "Слуга народа" на этой неделе Верховной Раде Украины придется работать вдвое больше, не исключается возможность проведения внеочередных заседаний и после окончания девятой сессии ВР.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, заседание, Дмитрий Разумков
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