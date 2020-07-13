Правительство отозвало из Рады постановление о назначении Уруского вице-премьером по ОПК

КИЕВ. 13 июля. УНН. Кабмин отозвал проект постановления №3827, внесенный в Верховную Раду накануне, о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром Украины - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"Проект отозвано", - говорится в карточке проекта постановления в графе "Даты и состояние прохождения".

Добавим, что постановление было внесено в Раду 10 июля.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления №3827 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром Украины - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Как сообщили УНН во фракции "Слуга народа", на сегодняшнем заседании фракции Шмыгаль должен был представить кандидата на эту должность.



