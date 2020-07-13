В Минздраве заявили, что на этой неделе будут прорабатывать с АМКУ критерии для международных закупок

КИЕВ. 13 июля. УНН. Министерство здравоохранения на этой неделе будет прорабатывать с Государственной регуляторной службой и Антимонопольным комитетом критерии для закупщиков для международных закупок. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

"Что касается международных закупок, на этой неделе Минздрав будет прорабатывать с Государственной регуляторной службой, Антимонопольным комитетом критерии для закупщиков, после чего будут опубликованы объявления и оценки-предложения", - сказала Светлана Шаталова.

Напомним, в Минздраве рассказали о ситуации с поставками лекарств.