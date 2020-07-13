Зеленский обратился к ВР сегодня не назначать дату местных выборов

КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо в Верховную Раду с тем, чтобы сегодня парламент не рассматривал ряд вопросов, в частности, проект постановления №3809 о назначении местных выборов в Украине на 25 октября. Об этом заявил на внеочередном пленарном заседании первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"Президент направил в ВР письмо с тем, чтобы в сегодняшней повестке дня убрать законопроекты 3809 и 3708, 3708-1", - сказал Стефанчук.

Добавим, что проект постановления №3809 предполагается назначить на воскресенье 25 октября 2020 года очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского главы.

Законопроект 3708 предусматривает внесение изменений в госбюджет на 2020 год относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы.

Как сообщал УНН, ВРУ на сегодняшнем внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о назначении местных выборов в 2020 году и законопроект о внесении изменений в госбюджет относительно проведения выборов.