Нардепы направили на доработку законопроект о введении портфельных госгарантий для бизнеса

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном пленарном заседании в понедельник отправила на повторное первое чтение законопроект №3598, поданный Кабинетом министров, о введении механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулирования порядка уплаты налогового долга. Соответствующее решение поддержали 264 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроектом предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс в части создания законодательных оснований для предоставления по решению Кабмина государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставленных резидентам Украины в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Указано, что порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе должны быть установлены Кабинетом министров Украины. Также предлагается предусмотреть возможность привлечения государством юридических лиц для оказания агентских, консультационных и других услуг, необходимых для управления гарантийными обязательствами государства, предоставленными на портфельной основе.

Как отмечают авторы законопроекта, механизм предполагает отсутствие прямых взаимоотношений между гарантом и заемщиком, с одной стороны упрощает соответствующие бюрократические процедуры, а с другой возлагает на банки-кредиторы дополнительные требования, в том числе по оценке заемщиков, их деятельности и финансовых показателей, взыскание с них просроченной задолженности.

Напомним, в начале июня правительство утвердило законопроект, который позволит бизнесу получать более доступные кредиты.