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Рада приняла законопроект о выделении средств из госбюджета на проведение выборов

Рада приняла законопроект о выделении средств из госбюджета на проведение выборов

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3712 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год относительно финансового обеспечения проведения выборов. Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается внести изменения в госбюджет на 2020 год, в частности, увеличив расходы потребления общего фонда на 1 263 954,1 тыс. грн, в том числе по бюджетным программам:

- "Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов" на 10 841,5 тыс. грн;

- "Проведение выборов народных депутатов Украины" на  994,8 тыс. Грн;

- "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" на 1 252 117,8 тыс. грн;

Кроме того, законопроектом предлагается уменьшив расходы общего фонда на 1 263 954,1 тыс. грн по бюджетной программе 3511380 "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Как сообщал УНН, ВРУ на сегодняшнем внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о назначении местных выборов в 2020 году и законопроект о внесении изменений в госбюджет относительно проведения выборов.

Источник: УНН
Теги: выборы, Верховная Рада, законопроект
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