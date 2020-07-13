Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 0,0000  EUR: 30,54 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Внеочередное заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Дробович рассказал, в каких судебных делах фигурирует Институт нацпамяти
Дробович рассказал, в каких судебных делах фигурирует Институт нацпамяти
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
33615

Страшный пример безответственности: Зеленский отреагировал на смертельное ДТП под Киевом

Страшный пример безответственности: Зеленский отреагировал на смертельное ДТП под Киевом

Владимир Зеленский

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ДТП, которое произошло на Столичном шоссе под Киевом, назвав ее страшным примером халатности и безответственности некоторых водителей. Об этом он сказал во время селекторного совещания, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, спровоцированная этим водителем", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца.

Напомним, вчера вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.

Также напомним, в парламенте на рассмотрении законопроект, ужесточающий ответственность за смертельные ДТП.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.