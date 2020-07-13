Страшный пример безответственности: Зеленский отреагировал на смертельное ДТП под Киевом

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ДТП, которое произошло на Столичном шоссе под Киевом, назвав ее страшным примером халатности и безответственности некоторых водителей. Об этом он сказал во время селекторного совещания, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибло двое взрослых и двое детей. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, спровоцированная этим водителем", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца.

Напомним, вчера вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.

Также напомним, в парламенте на рассмотрении законопроект, ужесточающий ответственность за смертельные ДТП.