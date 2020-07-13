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Нардепы поддержали законопроект об отсрочке э-документооборота в Раде

Нардепы поддержали законопроект об отсрочке э-документооборота в Раде

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №3720 о внесении изменений в ЗУ "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы документооборота в ВРУ". Соответствующее решение поддержали 306 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, законопроект направлен на создание условий для полноценного введения в промышленную эксплуатацию единой автоматизированной системы работы с документами в Верховной Раде Украины.

Проект закона предусматривает, что в первый день пятой сессии ВРУ девятого созыва документы, предусмотренные Регламентом ВРУ, будут создаваться в бумажной или электронной форме. Поэтому, законопроектом продлевается срок использования бумажных документов, ведь раньше предусматривалась возможность их использования в первый день четвертой сессии ВРУ девятого созыва.

Как сообщал УНН, Верховная Рада признала неотложным законопроект №3720 о внесении изменений в Закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы документооборота в ВРУ" и сократила наполовину сроки внесения альтернативных законопроектов.

Источник: УНН
Теги: ВР
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