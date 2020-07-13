Нардепы направили на доработку законопроект об урегулировании вопросов в сфере ЖКХ

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины направила на повторное второе чтение законопроект №2458 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматриваются следующие изменения в законодательство:

введение публичных договоров о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами, что упрощает процедуру заключения этих договоров как для исполнителей коммунальных услуг, так и для потребителей услуг;

предоставление права совладельцам многоквартирного дома в любое время изменять вид договора в случае принятия ими решения об избрании модели договорных отношений в доме;

определение полномочий НКРЭКУ по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии;

введение дифференцированных тарифов на транспортировку и поставку тепловой энергии и, как следствие, невозможность двойной компенсации потребителями расходов на содержание и обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов и прочее.

Напомним, ВРУ приняла за основу законопроект №2458 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.



