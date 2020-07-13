В НАПК вызвали для дачи объяснений мэра Черновцов и четырех руководителей политических партий

КИЕВ. 13 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает для дачи объяснений мэра Черновцов, публичных служащих Луганской ОГА и Госгеокадастра и четырех руководителей политических партий. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает семь человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине", - говорится в сообщении.

Так, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашаются:

- Сергей Руденко, бывший заместитель начальника управления - начальник отдела информационно - организационного, юридического обеспечения и работы с персоналом Управление экологии и природных ресурсов Луганской областной государственной администрации. Приглашается с 21 по 23 июля 2020 года (повторно);

- Алексей Каспрук, городской голова Черновцов. Приглашается с 14 по 16 июля 2020 года (повторно);

- Василий Якубець, бывший первый заместитель начальника Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области. Приглашается с 21 по 23 июля 2020 года (повторно).

Также чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности для дачи объяснений приглашаются такие руководители политических партий:

- Наталья Савченко, партия "Новая Украина". Приглашается на 13 июля;

- Владимир Карплюк, партия "Новые лица". Приглашается на 13 июля;

- Татьяна Яхеева, партия "Украина соборная". Приглашается на 14 июля;

- Анатолий Семинога, партия "Всеукраинское объединение "Черкасчане". Приглашается на 15 июля.

До обнародования информации эти лица также были приглашены официальным письмом НАПК.

"При наличии оснований будет составлен протокол об административных правонарушениях", - напомнили в НАПК.

Как сообщал УНН, 6 июля НАПК пригласило 14 человек для дачи объяснений, среди которых был мэр Черновцов Алексей Каспрук, судья, прокуроры и семь голов политических партий, в частности, Михаил Добкин.