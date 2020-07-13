Рада рассмотрит снижение "зеленого" тарифа завтра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада 14 июля планирует провести внеочередное пленарное заседание, где среди прочего планирует рассмотреть законопроект о снижении "зеленого" тарифа, сообщает УНН со ссылкой повестку дня ВР.

Этот законопроект был инициирован Минэнерго, определен как неотложный Президентом и единогласно поддержан профильным комитетом ВР. Ранее законопроект приняли за основу.

В случае принятия в целом, законопроект позволит:

- снизить стоимость "зеленой" электроэнергии на 6,4 млрд грн ежегодно, и более чем на 2 млрд евро за весь срок поддержки;

- согласовать темпы роста ВИЭ со способностью энергосистемы интегрировать такие объекты;

- повысить эффективность режимов ОЭС Украины в результате введения финансовой ответственности производителей из ВИЭ за созданные ими небалансы;

- усовершенствовать аукционную модель поддержки, что позволит ускорить внедрение "зеленых аукционов" и повысить их эффективность.

Сообщается, что этот законопроект закрепляет меморандум, достигнутый между правительством и производителями "зеленой" электроэнергии.