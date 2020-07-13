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Рада рассмотрит снижение "зеленого" тарифа завтра

Рада рассмотрит снижение "зеленого" тарифа завтра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада 14 июля планирует провести внеочередное пленарное заседание, где среди прочего планирует рассмотреть законопроект о снижении "зеленого" тарифа, сообщает УНН со ссылкой повестку дня ВР.

Этот законопроект был инициирован Минэнерго, определен как неотложный Президентом и единогласно поддержан профильным комитетом ВР. Ранее законопроект приняли за основу.

В случае принятия в целом, законопроект позволит:

- снизить стоимость "зеленой" электроэнергии на 6,4 млрд грн ежегодно, и более чем на 2 млрд евро за весь срок поддержки;

- согласовать темпы роста ВИЭ со способностью энергосистемы интегрировать такие объекты;

- повысить эффективность режимов ОЭС Украины в результате введения финансовой ответственности производителей из ВИЭ за созданные ими небалансы;

- усовершенствовать аукционную модель поддержки, что позволит ускорить внедрение "зеленых аукционов" и повысить их эффективность.

Сообщается, что этот законопроект закрепляет меморандум, достигнутый между правительством и производителями "зеленой" электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, энергетика, тарифы, законопроект
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