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Фонд соцстраха профинансировал 1,5 млн грн соцвыплат семьям умерших от COVID-19 медиков

Фонд соцстраха профинансировал 1,5 млн грн соцвыплат семьям умерших от COVID-19 медиков

КИЕВ. 13 июля. УНН. Фонд социального страхования Украины профинансировал государственную страховую выплату в размере 1,5 млн грн семьям умерших от COVID-19 медиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"Для семей, родителей и иждивенцев семейного врача из Закарпатья, рентген-лаборанта из Ивано-Франковской области и врача-терапевта из Одесской области, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19, профинансировано одноразовые страховые выплаты в размере 1 миллион 576 тысяч 500 гривен за средства государственного бюджета в соответствии с Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинские работники были инфицированы коронавирусом SARS-CoV-2 в результате контакта с пациентом, материалами или переносчиками заболевания при исполнении должностных обязанностей.

"Фонд социального страхования Украины профинансировал страховые выплаты сегодня, 13 июля, средства поступят на счета членов семей на протяжении нескольких банковских дней. Ранее ФССУ выплатил указанным семьям единовременные пособия в размере 210 тыс. 200 гривен по общеобязательному государственному социальному страхованию", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что Верховной Радой Украины, Кабинетом министров Украины и Министерством социальной политики совместно с ФССУ осуществлены все необходимые шаги для проведения этих выплат в кратчайшие сроки с целью обеспечения социальной защиты и гарантий медицинских работников и членов их семей в условиях повышенного риска заражения.

Напомним, 10 июля правительство приняло решение о выделении Министерству социальной политики Украины 233,3 млн гривен для предоставления страховых выплат, предусмотренных статьей 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Источник: УНН
Теги: Украина, медики, страхование, деньги, Коронавирус, Фонд социального страхования
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