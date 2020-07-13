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Рада на неделе рассмотрит кандидатов на должности вице-премьера и главы АМКУ: названы имена

Рада на неделе рассмотрит кандидатов на должности вице-премьера и главы АМКУ: названы имена

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада рассмотрит может рассмотреть назначение вице-премьера по вопросам ОПК, главы Антимонопольного комитета и главы Нацбанка. Имена кандидатов обнародовала на своей странице в Facebook заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко, передает УНН.

"На этой неделе Верховная Рада рассмотрит ряд кадровых вопросов. В частности, в среду парламент может рассмотреть назначение вице-премьера по вопросам ОПК. На эту должность рассматривается Олег Уруский. Его Президенту рекомендовал Владимир Горбулин", - написала Янченко.

По ее словам, в парламенте также может рассматриваться кандидат на должность главы АМКУ.

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"На эту должность предлагают Ольгу Песчанскую, первый заместитель главы АМКУ. В пятницу Верховная Рада вероятно рассмотрит кандидата на должность НБУ. Кандидатура на эту должность еще определяется. Прямо сейчас Президент представляет эти кандидатуры на заседании фракции Слуга народа", - добавила нардеп.

Как сообщал УНН, на заседании фракции народные депутаты Украины обратились к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и просят прозрачного назначения главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, назначения, Слуга народа
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