ФСБ РФ пытает задержанных в оккупированном Крыму - доклад ООН

КИЕВ. 14 июля. УНН. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ и других правоохранительных органов в аннексированном Россией Крыму применяют пытки, в частности избиение, удары электрическим током и удушения, для того, чтобы заставлять людей давать показания. Об этом говорится в недавно опубликованном докладе генерального секретаря ООН по Крыму, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в понедельник, 13 июля, на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН со ссылкой на DW.

Никто из виновных так и не был привлечен к ответственности в одном из случаев пыток и жестокого обращения, зафиксированных миссией ООН в Крыму. Суды или полностью игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение, или назначали расследования, которые проводились формально и были завершены без предъявления никаких обвинений, говорится в сообщении миссии.

В докладе генерального секретаря ООН отмечается, что риск пыток и жестокого обращения является особенно высоким при произвольных арестах и содержании под стражей без связи с внешним миром.

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В задокументированных случаях после поступления пострадавших в Симферопольский СИЗО или изоляторов временного содержания медицинский персонал обычно отказывал им в осмотре и фиксировании имеющихся у них телесных повреждений.

“Уровень безнаказанности был таким, что в некоторых случаях сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов, привлеченных государством для осуществления защиты по назначению. Последние не предпринимали никаких мер для защиты своих клиентов”, — отмечается в сообщении миссии.

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В докладе генсекретаря ООН по Крыму требуют от России привлечь виновных к ответственности и быстро и эффективно расследовать все заявления о пытках, жестоком обращении, произвольных арестах и задержаниях в аннексированном Крыму.

В ООН напомнили, что запрет пыток и жестокого обращения является абсолютным и не предусматривает никаких исключений.

Напомним, в оккупированном Крыму начались боевые учения.