ВРУ на этой неделе рассмотрит законопроект об оборонных закупках - Арахамия

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе соберется на еще одно внеочередное заседание для того, чтобы проголосовать законопроект № 2398-д “Про оборонные закупки”. Об этом заявил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, в эфире программы “Свобода слова”, передает УНН.

“На этой неделе мы будем делать внеочередное заседание по новому законопроекту об оборонных закупках. Индустрия очень ждет избавления от советских рудиментов, которые находятся в системе закупок”, — сказал Арахамия.

Напомним, в мае председатель ВРУ Дмитрий Разумков говорил, что закон про оборонные закупки отложили из-за технической проблемы.

Как сообщал УНН, во время голосования 13 мая законопроект о реформе оборонных закупок поддержали 220 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. 236 голосами документ направлен на повторное второе чтение.