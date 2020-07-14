Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 0,0000  EUR: 30,54 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Дробович рассказал, в каких судебных делах фигурирует Институт нацпамяти
Дробович рассказал, в каких судебных делах фигурирует Институт нацпамяти
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
3210

ВРУ на этой неделе рассмотрит законопроект об оборонных закупках - Арахамия

ВРУ на этой неделе рассмотрит законопроект об оборонных закупках - Арахамия

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе соберется на еще одно внеочередное заседание для того, чтобы проголосовать законопроект № 2398-д “Про оборонные закупки”. Об этом заявил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, в эфире программы “Свобода слова”, передает УНН.

“На этой неделе мы будем делать внеочередное заседание по новому законопроекту об оборонных закупках. Индустрия очень ждет избавления от советских рудиментов, которые находятся в системе закупок”, — сказал Арахамия.

Напомним, в мае председатель ВРУ Дмитрий Разумков говорил, что закон про оборонные закупки отложили из-за технической проблемы.

Как сообщал УНН, во время голосования 13 мая законопроект о реформе оборонных закупок поддержали 220 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. 236 голосами документ направлен на повторное второе чтение.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, оборона, законопроект
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.