Сегодня состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады

КИЕВ. 14 июля. УНН. Сегодня, 14 июля, в 15:00, состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков в понедельник, передает УНН.

“В связи с требованием 158 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВРУ: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 15 часов 14 июля 2020 года”, — говорится в тексте распоряжения Разумкова.

Так, на этом внеочередном пленарном заседании планируется рассмотрение ряда законопроектов, в частности, № 3658 относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии и № 3781 о дополнительной государственной поддержки детских центров “Артек” и “Молодая гвардия” на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Ранее председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что парламент на этой неделе рассмотрит законопроект про оборонные закупки. В частности, ранее сообщалось, что в течение этой недели ВР рассмотрит законопроект о переходе русскоязычных школ на украинский язык.

Как сообщал УНН, вчера состоялось внеочередное заседание Верховной Рады Украины. На нем Рада рассмотрела ряд вопросов, в частности, проект постановления о назначении местных выборов в 2020 году и законопроект о внесении изменений в госбюджет относительно проведения выборов.