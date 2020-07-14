ВР сегодня проведет два внеочередных заседания и займется вопросом игорного бизнеса

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании продолжит рассмотрение законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине и планирует рассмотреть еще ряд вопросов. Кроме того, парламентарии запланировали проведение двух внеочередных заседаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, Рада планирует продолжить рассмотрение законопроекта № 2285-д по организации и проведению азартных игр, а также законопроекты о внесении изменений в бюджет по финансированию завода имени А. Макарова, поддержке инвестиционных проектов. А также законопроект об усилении ответственности за незаконную торговлю горючим.

Кроме того, на внеочередных заседаниях парламентарии планируют рассмотреть законопроект № 3612 относительно розничной торговли лекарственными средствами, № 3781 о дополнительной государственной поддержки детских центров “Артек” и “Молодая гвардия” на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни, № 2013 по повышению стипендий детям-сиротам.

А также планируют рассмотреть законопроект № 3133 и альтернативные к нему по повышению эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах.

Напомним, председатель ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве 14 июля внеочередного заседания ВР по требованию 158 народных депутатов.

