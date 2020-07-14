Разумков анонсировал большое внеочередное заседание ВР в среду

КИЕВ. 14 июля. УНН. В среду, 15 июля, в Верховной Раде Украины планируют провести большое внеочередное заседание. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНН.

"Вчера было внеочередное заседание, сегодня будет два внеочередных. Я думаю, что будет одно в среду, но оно будет очень большим, я имею в виду внеочередное", - сказал Разумков.

Также спикер парламента добавил, что на пятницу в повестке дня стоит языковой законопроект, однако вероятность его рассмотреть именно в этот день маленькая.

Напомним, что сегодня Верховная Рада на пленарном заседании продолжит рассмотрение законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине и планирует рассмотреть еще ряд вопросов. Кроме того, парламентарии запланировали проведение двух внеочередных заседаний.



