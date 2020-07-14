МИД: для украинских туристов открыто уже 25 направлений

КИЕВ. 14 июля. УНН. Возможность путешествовать украинцам за границу связана с эпидемической ситуацией в Украине, сейчас для украинцев открыто 25 направлений для путешествий. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Главным критерием для возможностей украинцев путешествовать - это ситуация внутри страны, чем лучше ситуация в стране, тем больше возможностей у нас есть. Ранее для украинцев было открыто 23 направления, теперь таких стран у нас 25, добавились Багамские острова и Ливан", - отметил он.

Напомним, как ранее сообщал Кулеба, о снятии ограничений на въезд на территорию стран Шенгенской зоны можно будет говорить после того, как показатель в Украине будет или равны среднему по ЕС, или будет меньше.