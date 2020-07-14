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Авиакатастрофа МАУ: Иран готов в конце месяца обсудить в Украине вопрос компенсации

Авиакатастрофа МАУ: Иран готов в конце месяца обсудить в Украине вопрос компенсации

КИЕВ. 14 июля. УНН. Иранская сторона готова прибыть в Украину в 20-30 числах июля для участия в переговорах о компенсации за сбитие украинского самолета под Тегераном. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Сбитие гражданского самолета в любом случае независимо от причины является противоправным деянием, и Иран будет отвечать за это деяние в соответствии с международным правом. Министерство иностранных дел Украины полностью готово к этой юридической и дипломатической борьбе, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что произошло. И получили информацию от нашего посольства в Иране о том, что иранская сторона выразила готовность прибыть для переговоров о компенсации в Украину в период с 20 по 30 июля", - отметил он.

Ранее иранская сторона заявила через МИД посольству Украины о готовности начать двусторонние переговоры с Украиной, начиная с 20 июля.

Напомним, рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Источник: УНН
Теги: МИД, авиакатастрофа, МАУ, Иран, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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