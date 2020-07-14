Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,93 0,0000  EUR: 30,54 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин на следующей неделе рассмотрит вопрос продления карантина в Украине
Кабмин на следующей неделе рассмотрит вопрос продления карантина в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
6300

ВР обратилась к Кабмину относительно сохранения исторического комплекса "Усадьба Даховских"

ВР обратилась к Кабмину относительно сохранения исторического комплекса "Усадьба Даховских"

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект постановления №3581 об обращении ВРУ к Кабмину относительно необходимости сохранения уникального ландшафтно-архитектурного комплекса "Усадьба Даховских" и создания на его базе государственного ландшафтно-паркового музея Истории Украинского Войска. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Соответствующим проектом постановления ВРУ постановляет:

  • создать на базе ландшафтно-архитектурного комплекса "Усадьба Даховских", который находится в оперативном управлении Минобороны, государственный ландшафтно-парковый музей Истории Украинского Войска и утвердить его устав;
  • передать с баланса квартирно-эксплуатационного отдела города Белая Церковь Минобороны государственному ландшафтно-парковому музею Истории Украинского Войска на праве оперативного управления 41 здание и земельный участок площадью 88,8 га.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении группы рейдеров, подозреваемых в незаконном завладении усадьбой Миллера в центре Киева.

Источник: УНН
Теги: ВР, Минобороны, музеи
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.