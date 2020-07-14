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Вторник, 14 июля 2020, 12:13 • Антонина Карташева • 6300
ВР обратилась к Кабмину относительно сохранения исторического комплекса "Усадьба Даховских"
КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект постановления №3581 об обращении ВРУ к Кабмину относительно необходимости сохранения уникального ландшафтно-архитектурного комплекса "Усадьба Даховских" и создания на его базе государственного ландшафтно-паркового музея Истории Украинского Войска. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Соответствующим проектом постановления ВРУ постановляет:
- создать на базе ландшафтно-архитектурного комплекса "Усадьба Даховских", который находится в оперативном управлении Минобороны, государственный ландшафтно-парковый музей Истории Украинского Войска и утвердить его устав;
- передать с баланса квартирно-эксплуатационного отдела города Белая Церковь Минобороны государственному ландшафтно-парковому музею Истории Украинского Войска на праве оперативного управления 41 здание и земельный участок площадью 88,8 га.
Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении группы рейдеров, подозреваемых в незаконном завладении усадьбой Миллера в центре Киева.
Источник: УНН
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