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Нардепы поддержали изменения в законодательство о госслужбе

Нардепы поддержали изменения в законодательство о госслужбе

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в статью 91 Закона Украины "О государственной службе". Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Цель законопроекта - законодательное закрепление полномочий руководителя государственной службы в Государственном бюро расследований за директором Государственного бюро расследований и директорами территориальных управлений Государственного бюро расследований.

Напомним, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности определил кандидатов, которых будет рекомендовать для утверждения парламентом в комиссию по проведению конкурса на занятие должности директора Госбюро расследований.

Источник: УНН
Теги: ВР, госслужба, ГБР
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