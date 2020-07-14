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Разумков собирает руководителей депутатских фракций на совещание в своем кабинете

Разумков собирает руководителей депутатских фракций на совещание в своем кабинете

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 14 июля. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пригласил на совещание в свой кабинет руководителей депутатских фракций и групп в 12:20. Об этом он объявил на внеочередном пленарном заседании во вторник, передает корреспондент УНН.

"Перерыв будет до 13 часов. В 12:20 совещание руководителей депутатских фракций и групп и руководства парламента в моем кабинете", - заявил Разумков.

Добавим, что согласно Регламенту ВР, в утреннем пленарном заседании перерыв должен длиться с 12:00 до 12:30.

Напомним, ранее Разумков заявлял, что Верховная Рада при необходимости готова собраться для работы на внеочередной сессии.

Источник: УНН
Теги: ВР, фракции, Дмитрий Разумков
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