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ВР поддержала усиление ответственности за незаконную торговлю горючим

ВР поддержала усиление ответственности за незаконную торговлю горючим

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2515 об усилении административной ответственности за незаконную торговлю горючим. Соответствующее решение поддержали 244 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об усилении административной ответственности за незаконную торговлю горючим предусматривает административную ответственность за:

  • оптовую или розничную торговлю горючим без наличия документов разрешительного характера, если их получение предусмотрено законом (штарф от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов граждан с конфискацией горючего);
  • нарушение правил торговли горючим (штраф от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов граждан);
  • повторную в течение года оптовую или розничную торговлю горючим без наличия документов разрешительного характера, если их получение предусмотрено законом (штраф от 2 до 5 тыс. необлагаемых минимумов граждан с конфискацией горючего, транспорта).

Напомним, Верховная Рада Украины направила на доработку в комитет на повторное первое чтение законопроект о внесении изменений в законодательство об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.

Верховна Рада повинна ухвалити проєкт постанови про призначення місцевих виборів після затвердження рішення про зміни меж районів. Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Источник: УНН
Теги: ВР, топливо, продажа
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