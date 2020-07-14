ВР поддержала усиление ответственности за незаконную торговлю горючим

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2515 об усилении административной ответственности за незаконную торговлю горючим. Соответствующее решение поддержали 244 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об усилении административной ответственности за незаконную торговлю горючим предусматривает административную ответственность за:

оптовую или розничную торговлю горючим без наличия документов разрешительного характера, если их получение предусмотрено законом (штарф от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов граждан с конфискацией горючего);

нарушение правил торговли горючим (штраф от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов граждан);

повторную в течение года оптовую или розничную торговлю горючим без наличия документов разрешительного характера, если их получение предусмотрено законом (штраф от 2 до 5 тыс. необлагаемых минимумов граждан с конфискацией горючего, транспорта).

Напомним, Верховная Рада Украины направила на доработку в комитет на повторное первое чтение законопроект о внесении изменений в законодательство об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.





Верховна Рада повинна ухвалити проєкт постанови про призначення місцевих виборів після затвердження рішення про зміни меж районів. Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.