Хорватия стала одним из туристических "магнитов" для украинцев - Зеленский

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Об этом Глава государства написал у себя в Twitter, передает УНН.

"Благодарен Андрею Пленковичу за понимание необходимости пересмотреть условия для украинских туристов, введенные в связи с COVID-19. Hvala lepo (спасибо - ред.)! Хорватия стала одним из туристических "магнитов" для наших граждан", - написал Президент.

Отметим, в воскресенье украинское посольство сообщило о том, что Хорватия приняла решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности Украины, въезжающих в Республику.

Как позже объяснили дипломаты, гражданам Украины, которые постоянно проживают за пределами ЕС, и въезжают в Хорватию с туристической целью, кроме предоставления подтверждения о резервации гостиницы/апартаментов для получения разрешения на въезд в Хорватию без обязательной 14-дневной самоизоляции необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР теста на SARS-CoV-2, который является не давнее, чем 48 часов от времени забора.

Сообщается, что в случае, если гражданин не имеет документа с отрицательным ПЦР тестом, ему могут на рассмотрение эпидемиолога дать разрешение на въезд в Хорватию с обязательной 7-дневной самоизоляцией и последующей сдачей материала на ПЦР-тест SARS-CoV-2 собственные средства на территории Хорватии.

По состоянию на утро вторника, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, упомянутые правила не изменились.