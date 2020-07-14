ВР отправила на доработку законопроект о совершенствовании регулирования уголовного процесса

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект №2734 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования правового регулирования уголовного процесса. Соответствующее решение поддержали 252 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект имеет целью усовершенствование правового регулирования уголовного процесса. Предложенные изменения усиливают действенность досудебного расследования, принцип состязательности, усиливает механизмы защиты прав как потерпевших, так и подозреваемых (обвиняемых).

Законопроектом предусматривается следующее:

появляется понятие обоснованного подозрения;

упрощается процедура избрания меры пресечения в виде личного обязательства;

приводится в соответствие понятие электронные документы в соответствии с Законом Украины "Об электронных документах и электронном документообороте";

расширяются права потерпевшего при избрании меры пресечения подозреваемому, обвиняемому;

расширяется перечень неотложных следственных действий, которые можно проводить до внесения сведений о совершенном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, с 1 июля в Украине заработал институт уголовных проступков.