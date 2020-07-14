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Разумков объяснил, почему ВР не проголосовала за назначение местных выборов

Разумков объяснил, почему ВР не проголосовала за назначение местных выборов

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 14 июля. УНН. Постановление о назначении местных выборов не было проголосовано в связи с позицией комитета, который настаивает, что назначать выборы следует после окончательного утверждении изменений административных границ. Об этом во время общения с журналистами заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Если мы с вами говорим о постановлении об объявлении выборов, оно обязательно должно быть принято. Однако члены комитета вчера настаивали и именно этот вопрос был отозван из внеочередного заседания, такое постановление должно приниматься Верховной Радой после того, как будет принято решение по районам, по изменению границ районов. И именно поэтому оно вчера не рассматривалось, но думаю, что завтра или послезавтра мы эти вопросы сможем вынести на заседание ВРУ и рассмотреть его", - пояснил Разумков.

Напомним, 13 июля ВР должна была рассмотреть проект постановления №3809 о назначении местных выборов на 25 октября. Однако постановление было отозвано по требованию Президента.

В соответствии с законодательством ВР должна одобрить проведение очередных местных выборов не позднее чем за 90 дней до дня их проведения. Во время местных выборов украинцы будут выбирать сельских, поселковых и городских глав и депутатов местных советов всех уровней.

В то же время, в соответствии с принятым Кабмином проектом админреформы, которую должен утвердить парламент, в Украине будут ликвидированы существующие 490 районов и создано 129 новых районов, что соответственно повлияет на распределение местных советов.

Как сообщал УНН, 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо в Верховную Раду с тем, чтобы парламент не рассматривал ряд вопросов, в частности, проект постановления №3809 о назначении местных выборов в Украине на 25 октября.

Источник: УНН
Теги: выборы, Верховная Рада, Украина, местные выборы, Дмитрий Разумков
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