ВР приняла законопроект о детенизации операций с металлоломом

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом. Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №2426 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом предусматривает детенизацию рынка металлургического сырья путем устранения шероховатостей и недостатков положений законодательства относительно операций с металлоломом, которые создают недопустимые условия для легального ведения хозяйственной деятельности.

Законопроектом предлагается внести ряд изменений в действующие нормативно-правовые акты, что обеспечит упрощение ведения хозяйственной деятельности в данной сфере. Подавляющее большинство положений законопроекта направлены на либерализацию условий осуществления деятельности субъектов хозяйствования и снятие неэффективных регуляторных ограничений.

Документ совершенствует регулирование деятельности участников рынка металлолома путем упрощения порядка осуществления операций с металлоломом, уменьшение необоснованных требований к субъектам хозяйствования, которые осуществляют операции с металлоломом, и требований к оформлению операций с металлоломом.

По мнению авторов законопроекта, законопроект в целом направлен на достижение прозрачности в хозяйственной деятельности субъектов операций с металлоломом, решает отдельные важные вопросы дерегуляции такого вида хозяйственной деятельности как заготовка металлолома и способствует масштабной детенизации этой индустрии.

Как сообщал УНН, парламентарии приняли за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом.