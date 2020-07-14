Шмыгаль снова внес в ВР представление на назначение Уруского вице-премьером по ОПК

КИЕВ. 14 июля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный проект постановления №3842 от 14 июля о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте ВРУ.

"Назначить Уруского Олега Семеновича на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в тексте постановления, проект которого в ВР внес Премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления №3827 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром Украины - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.



Позже Кабмин отозвал это постановление.



Как отметили во фракции "Слуга народа", постановление о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам отраслей промышленности отозвали из-за юридической ошибки, он остается кандидатом.



