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Рада назначила Евтушко первым заместителем главы комитета ВР по вопросам Регламента

Рада назначила Евтушко первым заместителем главы комитета ВР по вопросам Регламента

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла проект постановления №3816 о назначении нардепа Сергея Евтушко первым заместителем главы комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ. Соответствующее решение поддержали 325 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Выбрать Евтушко Сергея Николаевича - народного депутата Украины, фракция политической партии "Батькивщина", первым заместителем главы Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ", - говорится в тексте постановления.

Напомним, Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Сергея Евтушко.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, регламент, назначения
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