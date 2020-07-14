Рада назначила Евтушко первым заместителем главы комитета ВР по вопросам Регламента

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла проект постановления №3816 о назначении нардепа Сергея Евтушко первым заместителем главы комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ. Соответствующее решение поддержали 325 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Выбрать Евтушко Сергея Николаевича - народного депутата Украины, фракция политической партии "Батькивщина", первым заместителем главы Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ", - говорится в тексте постановления.

Напомним, Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Сергея Евтушко.