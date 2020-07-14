Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,09 0,1548  EUR: 30,69 0,1511 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Внеочередное заседание Верховной Рады
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин на следующей неделе рассмотрит вопрос продления карантина в Украине
Кабмин на следующей неделе рассмотрит вопрос продления карантина в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5520

Рада внесла изменения в закон о ВАКС

Рада внесла изменения в закон о ВАКС

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3299 о внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений". Соответствующее решение поддержали 331 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Целью законопроекта является приведение Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" в соответствии с другими законами. Следовательно, законопроект предусматривает технические изменения, "преступление" предлагается заменить на словосочетание "уголовное преступление".

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 3348 о внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" относительно обеспечения суда помещением и другим вопросам работы суда.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, Антикоррупционный суд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.