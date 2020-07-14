Рада внесла изменения в закон о ВАКС

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3299 о внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений". Соответствующее решение поддержали 331 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Целью законопроекта является приведение Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" в соответствии с другими законами. Следовательно, законопроект предусматривает технические изменения, "преступление" предлагается заменить на словосочетание "уголовное преступление".

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 3348 о внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" относительно обеспечения суда помещением и другим вопросам работы суда.