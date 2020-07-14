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ВР приняла законопроект о меценатской деятельности в сфере спорта

ВР приняла законопроект о меценатской деятельности в сфере спорта

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3498 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере спорта. Соответствующее решение поддержали 298 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Отмечается, что целью законопроекта является повышение эффективности и действенности меценатской помощи в сфере спорта и, как следствие, обеспечение активного участия меценатов в реализации социально важных мероприятий.

По мнению авторов законопроекта, он разработан с целью определения общих принципов меценатства в сфере спорта, популяризации спорта, создание благоприятных условий для обновления спортивных сооружений, спортивного оборудования государственных и муниципальных спортивных учреждений, улучшения физического здоровья спортсменов и различных возрастных групп населения.

А также, для повышения качества предоставления услуг государственными спортивными учреждениями, повышение конкурентной способности государственных спортивных учреждений путем законодательного урегулирования вопросов меценатства в сфере спорта.

Напомним, Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский сообщил, что местные органы власти у нас не занимаются вопросом спорта и не помогают спортивным командам, хотя во всем мире местным спортивным командам помощь и поддержку оказывают в мэриях.

Источник: УНН
Теги: спорт, Верховная Рада, законопроект
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