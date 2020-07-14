Москаль пообещал неприятности голове энергетического Комитета ВР Герусу

КИЕВ. 14 июля. УНН. Суд обязал Офис генпрокурора открыть уголовное производство против главы энергетического Комитета ВР Андрея Геруса. Об этом сообщил политик Геннадий Москаль в Facebook, передает УНН.

“Очередная приятная новость для слуги неизвестно какого народа Андрея Геруса! Печерский суд сегодня в очередной раз обязал ОГПУ открыть в отношении него и его сообщников в НКРЭКУ уголовное производство.

На этот раз речь идет о тупой и примитивной схеме навязывания „своих“ поставщиков электроэнергии коммунальным и государственным предприятиям, в которой фигурируют и „Киевтеплоэнерго“, и „Укрзализныця“, и многие другие организации”, — рассказал Москаль.

Политик обещает обнародовать схемы упомянутых лиц.

Напомним, шахтеры почти собрали подписи под петицией Президенту об отставке Геруса. На сегодня под петицией более 24,8 тыс. подписей из необходимых 25 тыс.

Шахтеры обвиняют главу энергетического Комитета Геруса в открытии импорта электроэнергии из РФ, из-за которого с осени прошлого года они попали в вынужденный простой.

Этот импорт был приостановлен на время карантина. Однако сейчас коллега Геруса, “слуга народа” Андрей Жупанин подал законопроект, который вновь предусматривает его открытие. Правительство, наоборот, категорически против импорта, ведь в Украине профицит собственной электроэнергии.