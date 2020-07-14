ВР приняла законопроект по поддержке детских центров на период карантина

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3781 о дополнительной государственной поддержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни. Соответствующее решение поддержали 354 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом акта предлагается внести изменения в законодательство, которыми предусмотреть:

- государственную поддержку детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" путем осуществления финансирования строительства и реконструкции их объектов инфраструктуры за счет общего фонда государственного бюджета;

- возможность осуществления покрытия расходов детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на содержание объектов, оплату труда работников, обязательных налогов и платежей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, горюче-смазочных материалов;

- предоставить возможность детскому центру "Молодая гвардияˮ реализовывать 10% путевок без привлечения третьих лиц.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов о ситуации с детскими лагерями в стране в условиях карантина, связанного с COVID-19.