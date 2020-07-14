Рада приняла за основу законопроект по развитию физической культуры и спорта

КИЕВ. 14 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта. Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Целью законопроекта является создание возможностей для эффективного функционирования ряда социально важных учреждений физической культуры и спорта, обеспечивающих развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни граждан Украины, для этого предлагается предоставить им право на получение в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона при условии хранения и использования арендованных помещений для развития физической культуры и спорта.

Кроме того, предполагается привести терминологию Закона Украины "О физической культуре и спорте" в соответствие с Законом Украины "Об образовании".

Парламентарии также приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3498 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере спорта.