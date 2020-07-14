Кулеба назвал первоочередной задачей МИД расширение возможностей для женщин-дипломатов

КИЕВ. 14 июля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что расширение реальных возможностей для женщин-дипломатов во всех сферах дипслужбы является первоочередной задачей МИД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Сообщается, что 14 июля в Министерстве иностранных дел состоялось первое заседание Комиссии по вопросам гендерного равенства под руководством министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и первым заместителем главы МИД Эмине Джапаровой.

"Обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин - это прежде всего о равенстве. Поэтому нашей первоочередной задачей сейчас является расширение реальных возможностей для женщин-дипломаток во всех сферах дипслужбы. Для этого у нас есть и политическая воля, и ресурсы ", - сказал Дмитрий Кулеба.

Указано, что участники заседания обсудили ключевые положения и состояние реализации Плана мероприятий МИД по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин в системе органов дипломатической службы Украины до конца 2020 года. Особое внимание уделили осмотру проекта Стратегии обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в системе органов дипломатической службы Украины.

"Дальнейшие шаги в этой сфере будут включать начало работы при МИД Ассоциации женщин-дипломаток, введение института менторства, включение гендерных подходов в процесс принятия на работу и продвижения по службе, содействие осведомленности по вопросу гендерного равенства и т.д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что План мероприятий и Стратегию разработали в результате аудита обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, который провели совместно с Офисом ООН-Женщины в Украине.

Указано, что МИД Украины стало первым среди органов государственной власти в Украине, который осуществил такой аудит в рамках присоединения к международному движению за гендерное равенство "HeForShe" в 2018 году. По его результатам независимые эксперты подготовили отчет и разработали перечень конкретных рекомендаций.

Напомним, от "Слуги народа" в мэры Киева могут выдвинуть женщину.