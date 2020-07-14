НАПК начало проверку Госэкоинспекции

КИЕВ. 14 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку Государственной экологической инспекции. Об этом написал в Facebook глава ГЭИ Андрей Малеваный, передает УНН.

"Сегодня Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку ГЭИ", - написал Малеваный.

Так, по его словам, НАПК проверит:

образование уполномоченного подразделения по вопросам предотвращения и выявления коррупции и выполнение возложенных на него обязанностей;





подготовку и представление на согласование в НАПК антикоррупционных программ;





создание и функционирование внутренних и регулярных каналов сообщения о возможных фактах коррупционных правонарушений;





защиту обличителей и тому подобное.

"Меня лично не устраивает имидж коррумпированного органа, оставшийся с предыдущих лет. Я стараюсь максимально открыто освещать информацию о работе ГЭИ. Среди первых моих поручений на посту главы ГЭИ было обращение к НАПК с просьбой провести внешний аудит инспекции.

Надеюсь, что работники НАПК дадут рекомендации, поделятся своими профессиональными находками. Мы приложим все усилия, чтобы уполномоченное подразделение по предотвращению и выявлению коррупции в ГЭИ работало эффективно", - отметил глава ГЭИ, пообещав дополнительно сообщить о выводах проверки НАПК.

Напомним, бывший глава Государственной экологической инспекции Андрей Заика подозревается в том, что не задекларировал имущества на общую сумму более 27 млн гривен. Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Высший антикоррупционный суд взыскал с Заики в доход государства свыше 35 тыс. грн.