Обещанного аудита оборонки так и не произошло: эксперт рассказал, почему

КИЕВ. 14 июля. УНН. Разговоры об аудите финансирования и расходов в обронном комплексе, которые актуализировались на этапе смены власти в Украине, пока так и остаются только разговорами. Зато, информация о скандальных и сомнительных закупках как предшественников, так уже и при новом командовании армией не исчезает из эфиров. Об этом и вероятных причинах такой ситуации в комментарии УНН сказал сопредседатель общественной инициативы "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

Так, Снегирев вспомнил скандальную историю, в которую государственный концерн "Укроборонпром" втянул в свое время ГП "Львовский бронетанковый завод". Завершилась она дискредитацией работы предприятия и целым шлейфом уголовных судебных дел, говорит эксперт.

"В 2015 году госпредприятие получило оборонный заказ изготовить 40 единиц бронированных автомобилей. Через год, "Укроборонпром" подписывает контракт с американцами, с целью создать на базе завода предприятие, модернизировать автомобили. И тут начались недоразумения.

Дело в том, что Львовский завод в своей работе использовал бронированную сталь польского производства Armstal 500, которая отвечает всем стандартам НАТО. И, в отличие от украинской, польская сталь не требовала дополнительной закалки - то есть была сразу готова к использованию. И была на порядок дешевле, чем наша, отечественная, даже с точки зрения логистических затрат. Но против Львовского предприятия начали разворачивать информационную войну. От завода фактически требовали работать именно с украинской сталью, вопрос высокой цены при этом игнорировался.

Все это закончилось рядом уголовных дел", - напоминает Снегирев.

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Похожая ситуация случилась и вовсе недавно. Уже при новом командовании и новом руководстве оборонного концерна, "Укроборонпром" взялся за переоснащение автомобилей "Козак-2". И тогда бронесталь производства финской компании "Miilux" закупали не на прямую, а через посредника, что привело к росту стоимости переоснащения одной машины на несколько десятков евро.

Обе ситуации указывают на вероятные коррупционные сделки внутри нашей оборонки, которые обязательно должны иметь заинтересованных бенефициаров, комментирует Снегирев.

"Если в случае с "Козак-2" завышали стоимость стали, о чем писали СМИ, то в ситуации с Львовским бронетанковым заводом вместо качественной стали иностранного производства, которая качественная и дешевая, заводу навязывали более дорогой украинский продукт.

Считаю, что давно пора провести комплексный анализ и аудит оборонных закупок. Но это почему-то годами не происходит. Несмотря на наличие Набсоветов и смены руководства - изменений в приоритетах работы оборонного комплекса нет", - говорит он.

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Напомним, об аудите оборонки в мае 2019 года заявляли представители прошлой власти. Тогда правительство даже выделило на эти цели 32,5 млн грн. Судьба этого аудита неизвестна.

Зато уже в июне текущего года, Минэкономики попросило выделить еще 18 млн грн с "ковидного" фонда тоже на аудит оборонки, информировало "Слово и дело".

Вместе с тем, в одном из своих интервью, в частности "Радио Свободе" Главнокомандующий Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сказал, что не намерен проводить ревизию деятельности своих предшественников.

"Я обнуляю ситуацию, кладу чистый листок и продолжаю работать ради тех задач, ради тех целей, которые я определил для себя. Я считаю, это более конструктивный подход, чем я бы сейчас взялся проводить анализ или ревизию деятельности своих предшественников", - сказал он журналистам.