Арахамия назвал имена двух возможных кандидатов на пост главы НБУ

КИЕВ. 14 июля. УНН. Кандидатами на пост главы НБУ могут быть Кирилл Шевченко, или Лавренюк, или народные депутаты. Об этом журналистам сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"Кадровые вопросы мы планируем на четверг, предварительно. И там будут все эти фамилии, которые вы уже знаете, кроме Национального банка, подержим немножко в секрете до утра четверга. Потому что еще окончательно не решено. Нам нужно будет собрать фракцию и сразу же обсудить вопросы этой кандидатуры. И после этого, если это будет, например, народный депутат из нашей фракции, тогда, я думаю, обсуждение лишнее и все поддержат, как всегда. Если это будет другой человек, что тоже вероятно, тогда будет обсуждение", - сказал Давид Арахамия.

Он отметил, что слышал, что кандидатами на должность главы НБУ могут быть Кирилл Шевченко, или Лавренюк (вероятно речь о Владимире Лавренчуке - ред.), или же народные депутаты.

"Все могут, потому что это шорт-лист. Обычно, из шорт-листа может любой человек быть выдвинут, проголосован на фракции, затем проголосован в зале. Без профильного образования я не думаю, что надо рисковать таким институтом", - добавил Давид Арахамия.

По его словам, если главой НБУ станет народный депутат от "Слуги народа" - его будут называть "человеком Зеленского".

"Для того, чтобы стать "человеком Зеленского" не обязательно быть народным депутатом, правильно? Я вам гарантирую, что любому человеку, которого мы назначим, будут забрасывать именно такой "стейтмент", что это "человек Зеленского". Это нормально", - сказал Давид Арахамия.

Напомним, в Раде еще на этой неделе планируют назначить нового главу НБУ.

Также напомним, в "Слуге народа" сообщили, когда определятся с кандидатом на должность главы НБУ.