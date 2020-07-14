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Военные городки, бригады и слухи об усилении: Арахамия рассказал о поездке к админчерте с Крымом

Военные городки, бригады и слухи об усилении: Арахамия рассказал о поездке к админчерте с Крымом

Давид Арахамия

КИЕВ. 14 июля. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что недавно имел выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, во время которого совершил поездку к админчерте с Крымом. Там он проверял слухи об "усилении", а также состояние боеспособности наших бригад и смотрел военные городки. Об этом он сказал журналистам, передает УНН.

"Мы недавно, на последней неделе, делали выездное заседание на комитете. Не заседание, это была выездная поездка нашего комитета к Крымской границе (админчерте - ред.). Для того, чтобы проверить эти слухи, что там сейчас усиливаются все вещи. Мы проверили. Проверили состояние боеспособности наших бригад. В четыре места там перемещались. Посмотрели военные городки", - сказал Давид Арахамия.

Он отметил, что там была одна интересная вещь - контейнеры, мобильные дома для военнослужащих, в которых могут жить 6 человек. В них отводится 80 сантиметров на человека.

"Мы попросили сейчас письменно всех людей, которые проектировали эти мобильные города, переехать на две недели пожить в этих домах", - добавил Давид Арахамия.

Напомним, командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сказал, что на сегодняшний день угрозы вторжения со стороны РФ нет, но нужно готовиться к любым сценариям.

Источник: УНН
Теги: Крым, Верховная Рада, комитет, Давид Арахамия
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