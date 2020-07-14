В оккупированном Крыму 17 июля состоится предварительное судебное заседание по делу Чубарова

КИЕВ. 14 июля. УНН. На 17 июля 2020 года в оккупационном "верховном суде" Крыма назначено предварительное "судебное" заседание по делу главы Меджлиса Рефата Чубарова. Об этом глава Меджлиса сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На 17 июля 2020 года в оккупационном "верховном суде" Крыма назначено предварительное "судебное" заседание в отношении меня. Разумеется, российские оккупанты меня не известили ни о дате, ни о месте проведения запланированного ими надо мной судилища...", - написал Чубаров.

Глава Меджлиса напомнил, что ранее, еще на уровне следствия адвокату Николаю Полозову было отказано вступить в статус его защитника.

"Искусственные препятствия, создаваемые адвокату Полозову, свидетельствуют о том, что российская оккупационная власть сфабриковала очередное дело, которое, по их замыслу, должно способствовать запугиванию крымских татар в условиях оккупированного Крыма", - отметил он.

Чубаров также добавил, что предварительное "судебное" заседание будет проходить под председательством Васильева Виктора Юрьевича, который до его назначения "судьей верховного суда Крыма" работал на должностях:

- судьи Северо-Кавказского окружного военного суда,

- заместителя председателя военного суда Смоленского гарнизона,

- судьи военного суда воинской части 10514.

"В общем, классический русский каратель, карьера которого, надеемся, закончится на скамье подсудимых Международного трибунала", - резюмировал глава Меджлиса.

Напомним, в оккупированном Крыму возбудили уголовное дело против Рефата Чубарова.