Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,09 0,1548  EUR: 30,69 0,1511 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кабмин на следующей неделе рассмотрит вопрос продления карантина в Украине
Кабмин на следующей неделе рассмотрит вопрос продления карантина в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
3585

В оккупированном Крыму 17 июля состоится предварительное судебное заседание по делу Чубарова

В оккупированном Крыму 17 июля состоится предварительное судебное заседание по делу Чубарова

Рефат Чубаров

КИЕВ. 14 июля. УНН. На 17 июля 2020 года в оккупационном "верховном суде" Крыма назначено предварительное "судебное" заседание по делу главы Меджлиса Рефата Чубарова. Об этом глава Меджлиса сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На 17 июля 2020 года в оккупационном "верховном суде" Крыма назначено предварительное "судебное" заседание в отношении меня. Разумеется, российские оккупанты меня не известили ни о дате, ни о месте проведения запланированного ими надо мной судилища...", - написал Чубаров.

Глава Меджлиса напомнил, что ранее, еще на уровне следствия адвокату Николаю Полозову было отказано вступить в статус его защитника.

"Искусственные препятствия, создаваемые адвокату Полозову, свидетельствуют о том, что российская оккупационная власть сфабриковала очередное дело, которое, по их замыслу, должно способствовать запугиванию крымских татар в условиях оккупированного Крыма", - отметил он.

Чубаров также добавил, что предварительное "судебное" заседание будет проходить под председательством Васильева Виктора Юрьевича, который до его назначения "судьей верховного суда Крыма" работал на должностях:

- судьи Северо-Кавказского окружного военного суда,

- заместителя председателя военного суда Смоленского гарнизона,

- судьи военного суда воинской части 10514.

"В общем, классический русский каратель, карьера которого, надеемся, закончится на скамье подсудимых Международного трибунала", - резюмировал глава Меджлиса.

Напомним, в оккупированном Крыму возбудили уголовное дело против Рефата Чубарова.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, Меджлис, Рефат Чубаров
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.