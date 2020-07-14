Разумков: языковой вопрос часто используют перед выборами

КИЕВ. 14 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что языковой вопрос часто использовали политики перед выборами, но так не должно продолжаться. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Я пришел в политику из сектора политконсалтинга. Я понимаю, насколько часто именно это (вопрос языка, — ред.) использовали политики. И чаще всего, это использовалось, в том или ином случае, перед выборами. Но этого не должно быть”, — сказал Дмитрий Разумков.

Он отметил, что “Слуги народа” во время президентской и парламентской кампании не спекулировали на языковых вопросах.

“Давайте будем подходить комплексно к этому вопросу. Конституционный Суд сейчас рассматривает этот законопроект. Есть позиция различных международных организаций, где они выражают большое предостережение по многим позициям, которые нуждаются в доработке. Никто не говорит, что нет там никакой положительной вещи. Есть. Но законы должны быть приемлемы и правильными для всех”, — добавил Дмитрий Разумков.

По его словам, язык нужно развивать, а не создавать политику на языковых вопросах.

Напомним, на этой неделе ВР рассмотрит законопроект о переходе русскоязычных школ на украинский язык обучения. В нем планируют рассмотреть переход русскоязычных школ с 2023, чтобы устранить дискриминацию, поскольку школы, в которых обучение происходит на языках не нацменьшинств Европейского Союза, переходят на украинский язык обучения только с сентября 2023 года.

Также напомним, 9 июля КСУ перешел к закрытой части для принятия решения по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.